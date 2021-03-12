Son dakika haber: NİĞDE Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber: NİĞDE Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında
12.03.2021 14:38
Son dakika gündem haberi: Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasındaNİĞDE-Nevşehir kara yolunda iki TIR kafa kafaya çarpıştı.
Niğde'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması güvenlik kamerasında
NİĞDE- Nevşehir kara yolunda iki TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün Niğde-Nevşehir kara yolunda meydana geldi. Nevşehir istikametine doğru ilerleyen TIR'a, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
TIR'ların kafa kafaya çarpışma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi