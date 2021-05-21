Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında oluşturulan Atık Yönetim Koordinatörlüğünün, 137 ton atığı değerlendirerek 7 bin 698 kilogram sera gazı salınımını engellediği, bin 35 metreküp su, 141 metreküp depo alanı ve 2 milyon 22 bin 896 kilovat elektrik tasarrufu sağladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde kurulan Atık Yönetim Koordinatörlüğü, oluşan atıkların kaynağında azaltılması, geri dönüşebilir atıkların ayrılarak döngüsel ekonomiye kazandırılması ve tehlikeli olan ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların çevrenin en az şekilde etkilenmesini sağlayacak şekilde güvenli bertarafını amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda toplam 37 ton kağıt toplayarak 628 ağacın kesilmesini engelleyen koordinatörlük, 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin 707 litre ham petrol tasarrufuna, 4 ton cam atık ve 7 ton metal toplayarak ise 16 ton hammadde tasarrufuna katkıda bulundu. Ayrıca üniversitede oluşan organik maddelerden 2 ton kompost elde edilerek kampüs içindeki ağaçların gelişimine ve toprağın verimini artırmaya destek olundu.

Atık Yönetim Koordinatörlüğü, sıfır atık sürecinin başından bu yana elde ettiği tecrübesini çevrim içi verilen iki eğitimde 107 üniversiteden 244 akademik, 216 idari personele aktararak bu konuda oluşturulmak istenen farkındalığa da önemli bir katkı sağladı.

Yapılan protokollerle 1 ton madeni yağı ilgili firmaya teslim ederek geri dönüşümünü sağlayan koordinatörlük, doğa için önemli bir tehdit olan ve geri dönüşümü zor olan 37 kilogram atık pili ve bin 900 kilogram araştırma laboratuvarlarında oluşan ve tehlikeli atık sınıfında değerlendirilen atığı, kontrollü bir şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde ilgili firmalara teslim etti.

Bugüne kadar toplamda 137 ton atığın değerlenmesine katkıda bulunan Atık Yönetim Koordinatörlüğü, 7 bin 698 kilogram sera gazı salınımını engellerken, bin 35 metreküp su, 141 metreküp depo alanı, 2 milyon 22 bin 896 kilovat elektrik tasarrufu sağlayarak çevre ve ekonomi dostu bir davranış sergiledi.