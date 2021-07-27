Üye Girişi
Son dakika haber! Nihat Güler: "Halkımızı toplumsal bağışıklık için aşıya, kişisel bağışıklık için de spora davet ediyorum" - Son Dakika

Son dakika haber! Nihat Güler: "Halkımızı toplumsal bağışıklık için aşıya, kişisel bağışıklık için de spora davet ediyorum"

27.07.2021 13:32
Son dakika haber! Nihat Güler:

Son dakika haberler... Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Toplumsal bağışıklık için aşı olmaya, kişisel bağışıklığı artırmak içinde spor salonlarında spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, "Toplumsal bağışıklık için aşı olmaya, kişisel bağışıklığı artırmak içinde spor salonlarında spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüsün devamında görünen delta varyantı ve mutasyonlara karşı aşılanma çalışmalarının hızlanması gerektiğinin önemine değinen Sendika Başkanı Nihat Güler, salgını önlemek için toplumun en az yüzde 70'inin aşılanmış olmasının şart olduğunu hatırlattı. Aşılanmanın hızlanması ve toplumsal bağışıklığın oluşmasına katkı sunmak amacıyla 'aşıya teşvik projesi' hazırlayan Güler, 2. doz aşısını tamamlayan spor salonuna üye vatandaşların aldığı üyelik paketlerine 20 gün ek üyelik hediye edeceğini açıkladı.

"Ne esnafın ve vatandaşın ilave tedbirleri kaldıracak maddi ve manevi gücü kalmadı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, korona virüsle mücadele etmenin en etkili silahının aşılanma olduğunu, salgını kontrol altına almak için de aşılanmayan 27 milyonun acilen aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

Salgın sürecinin uzamasıyla birlikte, yeni varyantların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu aktaran Güler, spor salonlarının ve esnafın da ilave tedbirleri kaldıracak ne maddi, nede manevi gücünün kalmadığını ifade ederek, tüm vatandaşları aşılanma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Siyasetçilere, sanatçılara ve sporculara da seslenen Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve aşılanmayla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla, tanınmış kişilerin sosyal medya hesaplarından aşılanmayla ilgili teşvik edici yayınlar yapmalarını istedi.

"Aşı olmayan virüs kaparsa tedavi masrafı kişiden tahsil edilsin"

Aşı yaptırmamakta ısrarcı olan ve toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler hakkında da yetkililerin yaptırım uygulaması gerektiğine değinen Nihat Güler, aşı olmadığı için toplumu ve esnafı cezalandırmak yerine kişileri cezalandırmanın çok daha adil olacağını savunarak, aşı olmayanların bulaşın yayıldığı yerler olan toplu taşıma ve kapalı mekanlara alınmaması gerektiğini, HES kodu olan vatandaşların sağlık bilgilerine aşılı olduğuna dair uyarının da eklenmesini önererek, "Aşı olmadığı için korona virüse yakalananların hastane masrafları aşı olmayan vatandaştan tahsil edilmesi" dedi. - İSTANBUL

COVIRAN Bereket, Nihat Güler, Sendika, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Nihat Güler: 'Halkımızı toplumsal bağışıklık için aşıya, kişisel bağışıklık için de spora davet ediyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı 14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi 14:28 Diego Godin adım adım Beşiktaş'a! Muslera'yla görüştükten sonra son kararını verdi Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu 14:08 Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu
Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 13:56 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu 13:38 2 gündür haber alınamıyordu! Genç kız boş arazide bıçaklanmış olarak bulundu Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın 13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu 13:26 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti 12:06 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti

Son Dakika Haberleri
14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
14:30 Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı
14:28 Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
13:57 Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım
13:55 Fenerbahçe temizliğini sürdürüyor! 6 futbolcuyla daha yollar ayrılacak
13:36 Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi
13:33 Alişan'dan kardeşinin ölümüyle ilgili yeni paylaşım: Bir ömür kalbimde kalacaksın
13:29 Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu
13:27 Malzeme deposu alev aldı! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
13:25 Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı         
14:32
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde adeta defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi         
14:29
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik değişti! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek         
14:19
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan yeni açıklama: Geri adım atmayacağım fazlasını da yapacağım         
13:57
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" isyanı! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi         
13:37
Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu Filenin Sultanları ilk yenilgisini aldı! Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu         
13:29
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış         
11:49
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi         
11:45
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız         
11:07
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 14:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Nihat Güler: "Halkımızı toplumsal bağışıklık için aşıya, kişisel bağışıklık için de spora davet ediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement