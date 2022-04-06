Son dakika haber: Nijer'de 36 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Nijer'de 36 terörist etkisiz hale getirildi

06.04.2022 16:15
Son dakika haber: Nijer'de 36 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Nijer'in kuzeyi ve güneyinde düzenlenen operasyonlarda 36 terörist öldürüldü.

Nijer'in kuzeyi ve güneyinde düzenlenen operasyonlarda 36 terörist öldürüldü.

Nijer ordusundan yapılan açıklamada, 27 Mart'ta Tahoua bölgesinde düzenlenen askeri operasyonda 9 teröristin öldürüldüğü, 6 teröristin de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Nisan'da da Diffa bölgesinde devriye gezen ekipleri hedef alan saldırı girişiminde 27 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlere ait çok sayıda motosiklet ve silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Togo Cumhuriyeti, 27 Mart, Nisan, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijer'de 36 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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