Son dakika haber! Nijer'de Fransızların öldürüldüğü saldırıda gelişme: "Hedef batılılar" - Son Dakika

Nijer'de 9 Ağustos'ta gerçekleşen ve 6 Fransız ile 2 Nijer vatandaşının öldürüldüğü saldırının terörist bir grup tarafından planlanarak gerçekleştirildiği ve hedefin "batılılar" olduğu açıklandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de geçtiğimiz 9 Ağustos'ta 6 Fransız ile 2 Nijer vatandaşının öldürüldüğü saldırının ardından 11 Fransız araştırmacı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucu saldırının Fransız insani yardım derneği Acted'in aracına terörist bir grup tarafından planlanarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Hedefin yardım derneği değil, "batılılar" olduğu belirtildi. Bölgede yapılan incelemelerde ayrıca, saldırganların Acted aracını yüzlerce metre boyunca takip ettiği, aracın kaçmaya çalıştığı fakat motorlu teröristlerin araca ulaşıp içerisindeki 6 Fransız vatandaşı ve Nijerli şoför ile rehberi katlettiği belirlendi. İncelemeler devam ederken, 11 Fransız araştırmacının Fransa'ya döndüğü aktarıldı.

Öte yandan 9 Ağustos'ta Nijer'de 6 Fransız vatandaşı ve beraberindeki Nijerli şoför ile rehber gittikleri Koure bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Bölgenin Yöneticisi Tidjani İbrahim Katiella yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğünü aktarırken, kaçmaya çalışan 1 Fransız kadının ise boğazının kesildiğini ifade etmişti. - PARİS