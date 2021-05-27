Nijerya'da 21 Mayıs'ta askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru'nun yerine Tümgeneral Farouk Yahaya atandı.
Ordu Sözcü Vekili Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Yahaya'yı Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atadığını belirtti.
Nijerya'da 21 Mayıs'ta başkent Abuja'dan kalkan askeri uçağın Kaduna'da düşmesi sonucu aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru'nun da bulunduğu 11 asker hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Nijerya'da askeri uçak kazasında hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanının yerine atama yapıldı - Son Dakika