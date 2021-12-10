Son dakika haber... Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Silahlı kişilerin 25 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Kuryas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kuryas, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Niger Eyalet Polis Komiseri Bala Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin, eyaletin Mashegu bölgesindeki Ba'are köyünde namaz için camide toplananlara ateş açtığını belirtti.

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

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