Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

28.04.2022 05:56
Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Danmusa bölgesinde askere ateş açtı.

Saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar görülüyor.

YORUMLAR
500

Batı Afrika, Nijerya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 06:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Nijerya'da düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement