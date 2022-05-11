Son dakika haber! Nijerya'da güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Nijerya'da güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

11.05.2022 17:11
Son dakika haber! Nijerya'da güvenlik kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Nijerya'nın Taraba eyaletinde güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Taraba eyaletinde güvenlik kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Takum bölgesindeki güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 6 asker ve 1 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Abdullahi, 2 askerin de kaybolduğunu aktardı. Abdullahi, askerleri bulmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Sözcü, ayrıca çoban ve çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığı eyaletin Tati köyüne de güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Motosiklet, Saldırı, Nijerya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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