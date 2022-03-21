Son dakika haber: Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti

21.03.2022 18:06
Son dakika haber: Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Ganar Kiyawa köyüne saldırı düzenlendi.

Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerle mücadele için eyalet hükümetinin 4 bin 200 güvenlik görevlisini işe aldığını belirtti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.

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Batı Afrika, Saldırı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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