Son dakika haber! Nijerya'da protestoculara karşı düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi yaralandı - Son Dakika

Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden protesto gösterileri sırasında protestoculara karşı düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişi yaralandı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, eyaletin Lekki bölgesinde dün gece protesto eylemleri sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Sanwo-Olu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Protestoya katılan Glory Ufuoma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protesto eylemeleri sırasında sokak ışıklarının kapatıldığını ve ardından kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin protestoculara ateş açtığını söyledi.

Ufuoma, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Öte yandan, ulusal basında çıkan haberlerde, saldırının polis ve asker tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Haberlerde, dün gece yaşanan olayların ardından sabah erken saatlerde bir grup, Vali Sanwo-Olu'nun Omididun bölgesindeki evini ve birkaç kamu binasını kundakladı.

Gösteriler, ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Ülkede devam eden protesto eylemlerinde, pazartesi günü erken saatlerde farklı bölgelerde askerler konuşlandırılırken Lagos, Edo ve Plateau gibi 8 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.