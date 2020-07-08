Son dakika haber... Nijerya'da silahlı çete üyesi 46 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber... Nijerya'da silahlı çete üyesi 46 kişi öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Sokoto eyaletlerinde silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 46 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina ve Sokoto eyaletlerinde silahlı gruplara karşı düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 46 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Yar Gamji köyünde çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.


Eneche, operasyonda 46 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.


Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, Sokoto eyaletindeki Kagara ormanında silahlı çetelere yönelik düzenlenen hava operasyonlarında, bu grupların sığınaklarının imha edildiğini söyledi.


Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.


Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nijerya'da silahlı çete üyesi 46 kişi öldürüldü - Son Dakika
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