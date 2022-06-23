Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

23.06.2022 20:34
Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 14 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Tsafe bölgesindeki Kunchin Kalgo Ormanı'nda silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin tuttuğu ve aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Kurtarılanların 42 gün rehin tutulduğunu belirten Shehu, sağlık kontrolü için bölgedeki hastaneye sevk edildiklerini açıkladı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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