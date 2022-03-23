Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

23.03.2022 03:15
Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mart'ta silahlı kişilerin eyaletin Kaura bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının ardından bölgedeki güvenlik güçlerinin arama çalışmaları başlattığını aktaran Aruwan, "Maalesef şimdiye kadar aralarında 2 askerin bulunduğu 34 kişinin cesedine ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Aruwan, saldırıda 200 ev, 32 dükkan, 3 araç ve 17 motosikletin kundaklandığı bilgisini paylaştı.

Eyalette artan şiddet olayları nedeniyle Jema'a ve Kaura bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi kaçırılmıştı.

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Nijerya, Saldırı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'da silahlı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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