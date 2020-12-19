Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü - Son Dakika

Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü

19.12.2020 00:47
Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya, başkent Abuja-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında 3 polis ve 2 yerel güvenlik personelin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Asha'nın yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Katsina eyaletine bağlı Gora Gan bölgesinde ise silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, 13 ev kül oldu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Saldırı, Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü - Son Dakika


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