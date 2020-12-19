Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırılar: 15 ölü - Son Dakika

Bölgelerde, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, 13 ev kül oldu.

Saldırıda aralarında 3 polis ve 2 yerel güvenlik personelin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Asha'nın yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya, başkent Abuja-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

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