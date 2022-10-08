Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde bir yolcu teknesi battı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Bölge Koordinatörü Thickman Tanimu, teknenin şiddetli yağış nedeniyle alabora olduğunu ve içinde 85 yolcunun bulunduğunu söyledi. Tanimu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA

Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Nijerya'da tekne battı: 10 ölü, 60 kayıp - Son Dakika

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