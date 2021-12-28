Üye Girişi
Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

28.12.2021 22:34
Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da dün meydana gelen tekne kazasında 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da dün meydana gelen tekne kazasında 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya basınındaki habere göre, ülkenin Niger eyaletinde bir köyden başka köye gitmeye çalışan kişileri taşıyan teknenin battığı açıklandı.

Batan teknede bulunan yolculardan 7'sinin boğularak hayatını kaybettiği kaydedildi.

Afrika'nın birçok yerinde nehir taşımacılığında kullanılan tekneler, kapasitesinden fazla yolcu alması gibi nedenlerle sık sık batıyor.

YORUMLAR
500

Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Topa böyle vuran başka oyuncu yok! Mostafa Mohamed'in şutu az kalsın ağları yırtacaktı Topa böyle vuran başka oyuncu yok! Mostafa Mohamed'in şutu az kalsın ağları yırtacaktı         
22:33
İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere müjde! Bu gece hesaplara yatıyor İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere müjde! Bu gece hesaplara yatıyor         
22:08
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
22:09 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:08 Bartu Küçükçağlayan sahneye etekle çıktı
22:08 Alpaslan Öztürk muhteşem golüyle takdir topladı
21:53 Kebapçıda çalışan husumetlisini işyerinde başından vurdu
21:35 Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
21:25 2021'de rakiplerini geride bırakan spor insanı belli oldu
21:24 Uçağı birbirine katan kadına FBI müdahale etti
21:23 Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu
20:42 Son Dakika: Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
20:23 Son Dakika! Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 22:40:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement