Son dakika haber: Nijerya'da teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da dün meydana gelen tekne kazasında 7 kişinin öldüğü bildirildi.
Nijerya basınındaki habere göre, ülkenin Niger eyaletinde bir köyden başka köye gitmeye çalışan kişileri taşıyan teknenin battığı açıklandı.
Batan teknede bulunan yolculardan 7'sinin boğularak hayatını kaybettiği kaydedildi.
Afrika'nın birçok yerinde nehir taşımacılığında kullanılan tekneler, kapasitesinden fazla yolcu alması gibi nedenlerle sık sık batıyor.
Kaynak: AA
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