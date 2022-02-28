Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

28.02.2022 09:30
Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Borno eyaletinin Sabon Gari köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı.

Borno eyaletinin Chibok bölgesinde 48 saat içinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

YORUMLAR
500
TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı

Batı Afrika, Nijerya, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:55:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement