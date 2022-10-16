Son dakika haber: Nijerya'da trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Nijerya'da trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti

16.10.2022 22:18
Son dakika haber: Nijerya'da trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Nijerya'nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kaduna Polis Vekili Garba Lawal, yaptığı açıklamada, Kaduna- Abuja kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün bir araçla çarpıştığını belirtti.

Lawal, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Bauchi eyaletine bağlı Alkaleri-Gombe kara yolunda minibüsün kamyonla çarpışması sonucunda 11 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'da trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Nijerya'da trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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