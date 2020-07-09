Son dakika haber! Nijerya'daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber! Nijerya'daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 35'e yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, Boko Haram üyelerinin iki gün önce Borno eyaletinin Maiduguri- Damboa kara yolunda askerlere yönelik düzenlediği saldırıda, 16 askerin daha cesedine ulaşıldığını belirtti.

Yetkili, saldırıda 30 askerin hala kayıp olduğunu ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 19 asker ölmüş, çok sayıda asker yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Boko Haram, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Nijerya'daki Boko Haram saldırısında ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
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