Son dakika haber... Nijerya'daki bombalı saldırının ardından tren seferleri durduruldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Nijerya'daki bombalı saldırının ardından tren seferleri durduruldu

29.03.2022 12:28
Son dakika haber... Nijerya'daki bombalı saldırının ardından tren seferleri durduruldu

Edinilen son dakika haberine göre Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin, yolcu trenine düzenlediği bombalı saldırının ardından tren seferleri askıya alındı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin, yolcu trenine düzenlediği bombalı saldırının ardından tren seferleri askıya alındı.

Nijerya Demir Yolu Şirketinin (NRC) Twitter hesabında yapılan açıklamada, dün Kaduna eyaletinin Rigasa Tren İstasyonu'nda meydana gelen saldırının ardından başkent Abuja-Kaduna seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada "Değerli yolcularımız, öngörülemeyen durumlar nedeniyle Abuja-Kaduna güzergahındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Zamanı gelince daha fazla bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan yaptığı yazılı açıklamada, olayın ardından Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı ile Nijerya Kızılhaç iş birliğinde trendeki yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

Aruwan, saldırıda yaralananların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Silahı kişiler, dün akşam Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırıda henüz hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmezken, trende yaklaşık 970 yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

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