Nijerya'nın batısındaki Niger eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Nijerya'nın batısındaki Niger eyaletinin Zumba bölgesindeki Shiroro Nehri'nde, Cumartesi akşamı pazardan dönen yaklaşık 100 kişinin bulunduğu tekne, bir ağaç kütüğüne çarpıp alabora olmuştu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 15 kişinin daha cansız bedenine ulaşılması sonucu ölü sayısının 28'e yükseldiği belirtildi. Kaza sonrası 65 kişi kurtarılırken, kayıp kişileri arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ABUJA