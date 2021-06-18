Üye Girişi
Son dakika haber... Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika

Son dakika haber... Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kararlılık vurgusu

18.06.2021 02:43
Son dakika haber... Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kararlılık vurgusu, System.String[]

Son dakika haberine göre Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ordu ve diğer güvenlik güçlerini ülkedeki terör örgütü Boko Haram üyelerine "nefes aldırmama" çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ordu ve diğer güvenlik güçlerini ülkedeki terör örgütü Boko Haram üyelerine "nefes aldırmama" çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Buhari, terör örgütü Boko Haram'ın aktif olduğu Borno eyaletinin başkenti Maiduguri kentine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Buhari, ziyaret sırasında Borno eyaletinde Boko Haram'a karşı "Hadin Kai Operasyonu" yapan ordulara hitap etti.

Boko Haram'a karşı savaşın, barışın restorasyonu ve etkilenen tüm bölgelerin yeniden inşası ile sonuçlandırılması gerektiğini belirten Buhari, "Borno eyaletinde tamamen barış sağlanana kadar durmayacağız." dedi.

Buhari, ordu ve diğer güvenlik güçlerine ülkedeki terör örgütü Boko Haram üyeleri ve diğer suçlulara nefes aldırmama çağrısında buldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Muhammed Buhari, Boko Haram, Nijerya, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı 00:30 Kılıçdaroğlu, HDP binası saldırısıyla ilgili çok sert konuştu! Savcılara son kez çağrı yaptı Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor 23:16 Bu işi erken bitireceğiz! Günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırılıyor Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor 22:04 Didem Soydan'dan çarpıcı itiraf! Kötü alışkanlığından kurtulmak istiyor
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı 21:43 HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Saldırı 30 dakika sonra gerçekleşseydi katliam olacaktı MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil 21:17 MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim 20:09 HDP saldırganı sorgusunda döküldü: Binaya birkaç kez keşif için gittim
Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor 18:12 Ziraat Bankası Demirören'e verilen krediye cevap verdi: Canlı hesaplarda izleniyor Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor 17:46 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika Haberleri
18:06 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
18:05 Ukrayna ilk galibiyetine ulaştı! EURO 2020 C Grubu'nda Makedonya'yı 2-1 yendi
18:00 Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
17:54 Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor
17:45 Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
17:43 Amerikalı kadınlar aldatılmanın intikamını Türkiye'de aldı
17:33 Esenyurt'ta kan donduran olay! Cani adam oğluna havladığı için bir köpeği vurdu
17:30 Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil
17:11 Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
17:10 Google'dan olay olan skandal: Antalya Havalimanı'nı "kalıcı olarak kapalı" gösterdiler
Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı         
01:15
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç: Chloe, 600 bin lira borcuma karşılık eve haciz koydurdu         
00:04
HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti HDP saldırganı ile polisin ilk diyaloğu! 6 kurşun sıktı, rahat tavırları pes dedirtti         
23:03
Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi Şişe polemiği başka bir boyuta evrildi! Yarmolenko'nun Ronaldo'yu ti'ye aldığı anlar kırdı geçirdi         
22:01
Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı Son ankette büyük sürpriz! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı         
21:19
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor Deniz Seki, bu sefer önlemini aldı! Photoshop yaptığı fotoğraflarını yoruma kapatıyor         
17:55
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu         
16:21
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 03:00:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement