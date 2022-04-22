Son dakika haber: Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 173 askeri Gine'ye gönderdi - Son Dakika

Nijerya Silahlı Kuvvetlerine mensup 173 asker, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gine Misyonu'nda görev almak üzere Gine'ye gönderildi.

Nijerya Ordu Eğitim Sorumlu Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oluwafemi Akinjobi, askerleri uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, Nijerya'nın barışın ışığı ve ECOWAS alt bölgesinin bekçisi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Akinjobi, Gine'de barışın sağlanması için Nijerya'dan bu ülkeye 163 asker ile 10 subayın gönderildiğini ifade etti.

Nijeryalı barış güçlerinin dünyadaki birçok çatışma bölgesinde barışı yeniden tesis etmeye yardımcı olduğuna işaret eden Akinjobi, bunun da onlara çeşitli görevlerden birçok ulusal ve bireysel takdir kazandırdığını söyledi.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.