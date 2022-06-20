Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek - Son Dakika

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