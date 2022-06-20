Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek - Son Dakika
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Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek

20.06.2022 19:08
Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle silahlı çeteleri engellemek amacıyla tüm iletişim hatları yeniden kesilecek.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette silahlı çetelerin saldırıları ve insan kaçırmaların yeniden artmaya başladığını belirtti.

Eyaletteki silahlı çetelere karşı mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının yeniden kesileceğini duyuran Matawalle, "Bu karar, eyaletteki silahlı çetelerle mücadeleye yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Zamfara hükümeti, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle 6 Eylül 2021'de eyaletteki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Hükümet, iletişim hatlarının kapatılmasının ardından iki ayda silahlı çetelerin rehin aldığı 544 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor. Son olarak, 12 Haziran'da düğünden dönen 50'den fazla kişi kaçırılmıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan güvenlik sorunları nedeniyle iletişim hatları yeniden kesilecek - Son Dakika
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