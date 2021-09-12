Nikaragualı siyasi aktivist Joao Maldonado, Kosta Rika'da silahlı saldırıya uğraması sonucu hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetine karşı düzenlenen gösterilerde en ön saflarda yer alan aktivistlerden Joao Maldonado'nun Kosta Rika'da silahlı saldırıya uğradığı duyuruldu. Polis yaptığı açıklamada, saldırının Kosta Rika'nın başkenti San Jose'nin 10 kilometre batısındaki Escazu'da gerçekleştirildiğini belirterek, Maldonado'nun göğsünden ve kolundan vurulduğunu bildirdi. Polis, 32 yaşındaki Maldonado'nun daha erken saatlerde San Jose'de Ortega hükümetine karşı gösteri düzenlediğini kaydederek, gösteriye katılımın düşük olduğunu ifade etti.

Siyasi aktivistin eşi Nadia Robleto, Maldonado'nun acil ameliyata alındığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Nikaragua'da 2018 yılından bu yana 80 binden fazla kişi, komşu Kosta Rika'ya sığınma talebinde bulunmuştu. Söz konusu sayı, Ortega hükümetinin muhalif politikacıları ve aktivistleri baskı altına almasıyla son 3 ay içinde daha da artmıştı. - SAN JOSE