Son dakika haber! Niksar'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ile Ordu'nun Korgan ilçeleri sınırında bulunan Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Niksar ve Korgan'dan Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alandaki yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Müdahalenin sürdüğü öğrenildi.