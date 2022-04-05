Son dakika haber: Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı

05.04.2022 14:13
Son dakika haber: Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı

Son dakika gelişmesine göre Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, bebeğin beyin ölümünün sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin Çocuk Bakımevi'nde bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. Durmaz, Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı ismi Ebrar Nil olan bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Ayrıca bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı. Ebru S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyin ölümü gerçekleşti

Nisa Mihriban bebek durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Çocuk Bakımevinde 'ihmal' iddiası

Nisa Mihriban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi'nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terkediliş anı saniye saniye kameralarda! Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terkediliş anı saniye saniye kameralarda! Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, duygularını anlattı Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, duygularını anlattı

Pendik, Vefat, Çocuk, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terkediliş anı saniye saniye kameralarda!
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
13:48 Kadıköy'de iki grup arasında uçak tekmeli kavga kamerada
13:48 Rus milyarder Abramoviç çalışanlarının maaşlarını ödemek için dostlarından borç istemiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünde 'bakıcı ihmali' olduğu anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement