Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında

05.04.2022 13:43
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında

Son dakika haber... PENDİK'te Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PENDİK'te Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.  Ebru S.'nin bebeğinin terkettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında
YORUMLAR
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Çocuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nisa Mihriban bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasında - Son Dakika


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