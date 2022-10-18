Son dakika haber... 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e beraat kararı - Son Dakika
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Son dakika haber... 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e beraat kararı

18.10.2022 17:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e beraat kararı Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık: "İddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir" Safiye Soyman'ın avukatı Ozan Gürhan: "Daha önceden iddialarla ilgili takipsizlik...

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e beraat kararı

Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık: "İddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir"

Safiye Soyman'ın avukatı Ozan Gürhan: "Daha önceden iddialarla ilgili takipsizlik kararı verilmişti"

ESKİŞEHİR Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk ile 1 sanık hakkında beraat kararı verildi.

İddiaya göre Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Berrin Canbolat adına kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşma yapan Eskişehir'de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianameden

İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun 'zincirleme' unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti.

Savcı mütalaada beraat istemişti

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Berrin Canbolat katılmadı. Taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını veren mahkeme savcısı, sanıkların hileli davranışlarla katılanı aldatıp ürün aldıklarına dair kesin delil elde edilememesi, üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat için ayrı ayrı beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, katılan vekiline mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Beraat kararı

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasında taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı avukat beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanıklar Safiye Soyman, Mehmet Faik Öztürk ve şirket yöneticisi olduğu iddia edilen Berrin Canbolat hakkında yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan beraatına hükmetti.

"İddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamada bulunan Faik Öztürk'ün avukatı Aysun Arık, "Eskişehir'de yaşanan bu talihsiz dava, müvekkillerim açısından son derece yıpratıcı bir sürece sebep oldu. Ama yapılan yargılama sonunda kendilerine istinat edilen iddiaların hepsinin dayanaksız, haksız ve ortada suç teşkil eden herhangi bir eylem olmadığı gibi müvekkilim açısından da bu olaya karışmasını, bu olayda adının geçmesini gerektiren herhangi bir dayanak bulunmadığı, yapılan iddiaların tamamen asılsız ve haksız ve kötü niyetli olduğu ispat edilmiştir. Adalete her zaman güvenmek gerekiyor. Tabii biz avukatların görevi bu yargılamalarda tabii ki biz bu savunmaları yapacağız. Çok şükür bu netice bizi çok mutlu etti. Beraat kararı verildi. Her açından, Safiye Hanım açısından ve diğer şirket yetkilisi açısından çok şükür olması gereken buydu zaten" diye konuştu.

"Daha önceden iddialarla ilgili takipsizlik kararı verilmişti"

Beraat kararını değerlendiren Safiye Soyman'ın avukatı Ozan Gürhan, "Burada müvekkilim Safiye Soyman'a ilişkin atılı suçlarla ilgili, atılı iddialarla ilgili daha önceden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmişti. Bu takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi. Burada Adalet Bakanlığı yetkililerimizin yapmış olduğu bir değerlendirme neticesinde tekrardan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame tanzim edildi ve iddianame sonrasında yargılama açıldı. Tabi iddianameyi tanzim eden savcılık kararına yine bu iddianamenin tanzim edilmesi noktasında görüş bildiren Adalet Bakanlığı yetkililerine saygımız sonsuz. Sonuçta bir yargılama, soruşturma makamı. Devlete saygısı sonsuz olan bireyler olarak herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ama yargılama içerisinde de müvekkilim Safiye Soyman hanımefendinin kesinlikle müşteki firma olarak gözüken firmayla müşteki olarak gözüken firmayla herhangi bir ilişkisi olmadığı, sahibini tanımadığı, yetkilisini bilmediği, herhangi bir şekilde ticari ilişki içerisinde bir araya gelmediğine ilişkin biz somut delillerimizle birlikte yargılama makamına bütün savunmalarımızı, bütün delilerimizi ibraz ettik ve yargılama makamı da somut delillerimizin nazara alarak müvekkilimiz hakkında beraat kararı verdi" dedi.

YORUMLAR
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Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti SAVUNA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR, GURUR DUYUYORUZ SAVUNA SANAYİ BAŞKAN YARDIMCISI ÇELİK DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR, GURUR DUYUYORUZ İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video İl Göç İdaresi'nden 'İnsan ticareti' ile ilgili anlamlı video
Kaynak: İHA

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e beraat kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılanan Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e beraat kararı - Son Dakika
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