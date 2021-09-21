Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Büro Amirliği görevlileri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek işyerlerine güvenlik kamerası taktırılmasının önemini anlattı.

Cumhuriyet, Saha ve Şıhlar Mahallesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden polis ekipleri, işyerlerindeki hırsızlıkların önlenmesi için güvenlik kamerasının faydalarını anlatarak güvenlik kamerası taktırmaları için uyarıcı broşür dağıttı.

İşyeri sahipleri ile bire bir görüşerek can ve mal güvenlikleri için, almaları gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunan ekipler, güvenlik kameralarının günümüzdeki önemine dikkat çekerek birçok suçun daha oluşmadan bu sayede önlendiğini ve suçluların yakalanmasındaki payının çok büyük olduğunu dile getirdiler.