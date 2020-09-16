Belirlenen adreste arama yapan ekipler, paketler halinde 317 gram esrar ile bir kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

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