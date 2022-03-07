NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika
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NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA

07.03.2022 00:17
NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, nöbetçi eczaneye soygun girişiminde bulunan bıçaklı kişi, eczacı ve teknisyeni tarafından etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, nöbetçi eczaneye soygun girişiminde bulunan bıçaklı kişi, eczacı ve teknisyeni tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 00.21'de Dikmen'de C.K.E.'nin işlettiği eczadene meydana geldi. Nöbetçi olan eczaneye elinde bıçakla giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, C.K.E.'den kasayı boşaltmasını istedi. Sesleri duyan arka odadaki teknisyen de C.K.E.'nin yanına geldi. Bu sırada soyguncu, yazar kasayı alıp kaçmaya başladı. Koşarken açılan yazar kasadaki paralar yere saçıldı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

C.K.E. ile teknisyeni, daha sonra soyguncuyu kovalayarak yakaladı. Yaşanan arbedede teknisyenin elinden bıçakla hafif yaralandığı öğrenildi. Etkisiz hale getirilen soyguncu, polis ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.ANKARA ECZACI ODASI'NDAN AÇIKLAMAAnkara Eczacı Odası, olaya ilişkin açıklamada bulundu. Eczacı ve eczane teknisyenine geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

"Failin en kısa sürede hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünü en sert şekilde kınıyor, şiddet olaylarının yaşanmaması adına yetkilileri gereken önlemleri almaya davet ediyoruz. Halkın sağlığını önceleyerek kesintisiz şekilde ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti veren eczacılara yönelik bu tür girişimleri asla kabul etmiyor, olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuyoruz."

Görüntü dökümü:

- Olay anı (Güvenlik kamerası)

Haber:  Caner ÜNVER/ ANKARA,


NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA
NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA
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Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA - Son Dakika


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