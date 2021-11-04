Norveç'in en büyük emeklilik fonu KLP, nükleer füze ve diğer silahları üreten 14 şirketin hisse ortaklığından çekildi.

Başkent Oslo merkezli, 35,4 milyar dolarlık parayı yöneten KLP'den yapılan açıklamada, kurumun silahlarla ilgili yönergelerini ihlal ettiği düşünülen şirketlerle hisse ortaklığını sonlandırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, temel insani ilkeleri ihlal eden belirli silahları üreten şirketlerin bu karardan etkileneceği aktarıldı.

Bu ay itibarıyla İngiliz Rolls Royce, Massachusetts merkezli Raytheon Teknoloji ve Fransız Thales şirketlerinin de aralarında olduğu 14 şirketle iş yapılmayacağı aktarılan açıklamada, Rolls Royce şirketinin nükleer füze fırlatabilecek bir dizi gemi için parça ürettiği, bu kararın, etik yönergelerinin ihlal edilmesi nedeniyle alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Raytheon Teknoloji şirketinin nükleer savaş başlığı taşıyan füzeler ürettiği, Thales şirketinin de nükleer füzeler için parçalar ürettiği ifade edildi.

Şirket, söz konusu ortaklıklardan çekilme kararıyla, 117 milyon dolarlık hisse ve yaklaşık 23,5 milyon dolar değerindeki tahvil senetlerini elinden çıkarmış oldu.

KLP, bu yıl başında, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren 16 şirketin hisselerini de elden çıkarmıştı. Söz konusu 16 şirket, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Batı Şeria'da faaliyet göstererek Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden şirketler listesinde yer almıştı.