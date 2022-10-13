Olayın, eylülde Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya 'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntılar olduğunun bildirilmesi ardından yaşanması endişelere yol açtı.

Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo'nun yaklaşık 375 kilometre kuzeybatısında bulunan ve ülkenin en büyük ikinci gaz sahası Nyhamna'daki tesis, bomba tehdidi üzerine operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu.

Kaynak: AA

Norveç, Shell, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Norveç'te bomba tehdidi nedeniyle gaz santrali geçici olarak tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.