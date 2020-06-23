Son dakika haber! Nükhet Duru, İzmir'de konser verecek

Nükhet Duru konserini izlemek isteyen İzmirlilerin, kultursanat.izmir.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekecek. Kayıt yaptıran kişiler, mail adreslerine gelecek kare kodla konser alanına girebilecek. Girişte izleyicilerin ateşleri ölçülecek ve içeriye maskesiz kimse alınmayacak. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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