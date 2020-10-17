Son dakika haber! Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü
17.10.2020 17:59
Son dakika haberleri: Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkezin çatısında işçilerin çalışma yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede yangın söndürüldü.
Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, daha sonra ayrıldı.
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