Son dakika haber! Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, daha sonra ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, merkezin çatısında işçilerin çalışma yaptığı sırada çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.

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