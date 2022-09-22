Eski nişanlı cinayetinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi - Son Dakika
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Eski nişanlı cinayetinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi

22.09.2022 15:58
Eski nişanlı cinayetinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi

Otel odasında tartıştığı eski nişanlısı Nuray Demir'i boğarak öldüren Taner Bektaş için indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan yargılanan Bektaş için indirim uygulanmaması talep edildi.

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada, 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp, Yalova'ya gittim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Taner Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan yargılanan Taner Bektaş, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Bektaş, cezaevinden SEBGİS ile duruşmaya katılırken, Nuray Demir'in teyzesi ve akrabalarının yanı sıra taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Bektaş'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Savcı, sanığa verilecek cezada indirim uygulanmamasını da istedi.

Duruşma, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmayı yazılı yapacaklarını belirtmelerinin ardından ertelendi.

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Kaynak: DHA

18 mart, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski nişanlı cinayetinde 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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