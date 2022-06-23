Son dakika haber... Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.06.2022 00:56
Son dakika haber... Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İpek Yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde Ziver Kart'ın (54) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ziver Kart, eşi Seve Kart ve kızı Naime Kart yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan Ziver Kart Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ziver Kart hayatını kaybetti. Kart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Yaralı eşi ve kızının tedavisi ise Nusaybin Devlet Hastanesinde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

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Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Mardin'de motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Nusaybin ve Derik ilçesine doğal gaz müjdesi Nusaybin ve Derik ilçesine doğal gaz müjdesi
Kaynak: İHA

İpek Yolu, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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