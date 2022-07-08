Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

08.07.2022 12:27
Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre, ilçeden geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde Yolbilen Mahallesi mevkiinde seyir halindeki Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı. Kazada cipte bulunanlar yol kenarına savruldu. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan 4 kişi 112 Acil Servis Ambulanslarıyla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken 2'sinin hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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