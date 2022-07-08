Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

08.07.2022 19:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralıMARDİN Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı.

Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

MARDİN Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı.

Alınan bilgilere göre, ilçeden geçen uluslararası İpek Yolu üzerinde Yolbilen Mahallesi mevkiinde seyir halindeki Irak plakalı cip takla atarak kaza yaptı. Kazada cipte bulunanlar yol kenarına savruldu. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan 4 kişi 112 Acil Servis Ambulanslarıyla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken 2'sinin hayati tehlikesinin mevcut olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Nusaybin'de Irak plakalı cip kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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