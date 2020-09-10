Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi denetimi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 81 ilde yapılan denetimler kapsamında Kaymakam Temizkan, ilçe merkezinde denetimlerde bulundu.
İş yerlerini ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemine değinen Temizkan, şehir içi minibüslerinde ayakta yolcu taşınmaması uyarısında bulundu.
Kaymakam Temizkan, minibüsteki yolculara dezenfektan ve kolonya dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Nusaybin'de Kovid-19 denetimleri - Son Dakika