Son dakika haber... Nusaybin'de trafik kazasında hayatını kaybeden iki öğretmen - Son Dakika

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, öğretmen arkadaşı Büşra Yıldız ile yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Suzan Basın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Demirkaya, beraberinde AK Parti İlçe Başkan Vekili Adil Çelik ve bazı partililerle Nusaybin Belediyesini ziyaret etti.

Demirkaya, daha sonra 12 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Suzan Basın'ın Devrim Mahallesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Aile ile görüşen Demirkaya, onlara başsağlığı diledi.