Son dakika haber! 'O SİLAH' FETÖ TUTUKLUSU İŞADAMI İHSAN YARKIN'IN ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haber! 'O SİLAH' FETÖ TUTUKLUSU İŞADAMI İHSAN YARKIN'IN ÇIKTI

16.03.2021 12:15
Son dakika haber! 'O SİLAH' FETÖ TUTUKLUSU İŞADAMI İHSAN YARKIN'IN ÇIKTI, System.String[]

Son dakika haberi: İSTANBUL Adalet Sarayı'nın adli emanet deposunda, FETÖ şüphelisi işadamları Yarkın ailesinden ele geçirilen üzerinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş özel yapım bir tabanca da bulunuyor.

İSTANBUL Adalet Sarayı'nın adli emanet deposunda, FETÖ şüphelisi işadamları Yarkın ailesinden ele geçirilen üzerinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş özel yapım bir tabanca da bulunuyor. Silahın FETÖ'ye finansman sağlayan Yarkın ailesinden İhsan Yarkın'a ait olduğu belirtildi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın 4 bin metrekarelik bir alanda 19 odada saklanan yaklaşık 200 bin adli emanet içinde, FETÖ şüphelisi işadamları Yarkın ailesinden ele geçirilen üzerinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzası ve Cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş özel yapım bir tabanca da bulunuyor.

Silahın FETÖ'ye finansman sağlayan Yarkın ailesinden İhsan Yarkın'a ait olduğu belirtildi. Yarkın ailesi, Türkiye'nin bir dönem en büyük beş çorap üreticisinden biri olan ve TMSF denetimine geçen Akın Çorap'ın da sahibiydi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akın Çorap'ın sahipleri için de soruşturma süreci başlatıldı. Yurtdışında olduğu öğrenilen şirketin kurucusu Ali Yarkın için FETÖ kapsamında yakalama kararı çıkarılırken, üç oğlu tutuklanmıştı. Ali Yarkın'ın oğullarından İhsan Yarkın da "silahlı terör örgütü üyeliği", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

15 TEMMUZ ÖNCESİ YURTDIŞINA ÇIKTI

FETÖ şüphelisi Ali Yarkın'ın Bank Asya'nın kurtarılması için de yüklü para yatırdığı ortaya çıkmıştı. Şirketinin yıllık cirosu 50 milyon dolar civarında olduğu kaydediliyor. Ali Yarkın'ın, aynı zamanda TMSF bünyesine geçer Bank Asya'nın da ortakları arasında yer aldığı belirtiliyor. Ali Yarkın'ın 15 Temmuz öncesi yurtdışına gittiği ifade ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'O SİLAH' FETÖ TUTUKLUSU İŞADAMI İHSAN YARKIN'IN ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir çocuk annesi Gülbahar'ın katili, erkek kardeşi çıktı Yokuş aşağı kayan hafriyat kamyonu 4 araca çarptı! Dehşet anları kamerada Bakan Elvan: Merkez Bankası, TL karşılığı dijital para konusunda çalışıyor Ev halini paylaşan Amine Gülşe'nin 190 bin TL'lik takıları göz kamaştırdı 12 kişiyi öldüren seri katil mahkemede kendisine seslendi: Bu Mehmet Ali Çayıroğlu ne kadar cani Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Gözler Bakan Koca'yı aramıştı, cenazeden fotoğraf ortaya çıktı! Paylaşan isim, kısa süre içinde görüntüyü sildi
Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak Türkiye ve ABD, Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak         
13:05
Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım         
12:51
Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış Aile katliamının kan donduran detayları ortaya çıktı! Babasını öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış         
12:35
Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı         
12:10
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada! "Vurmayın" diye yalvardı ama kimse dinlemedi         
11:55
Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç verdi         
11:37
Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi         
10:48
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı         
10:21
Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti         
10:07
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı         
09:58
Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı Taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı         
09:33
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti, üçüncü bir ittifak için hazırlık yapıyor         
08:48
Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok         
00:41
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 13:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! 'O SİLAH' FETÖ TUTUKLUSU İŞADAMI İHSAN YARKIN'IN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei