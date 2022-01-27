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Son dakika haber: OAC Dışişleri Bakanı Temon, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: OAC Dışişleri Bakanı Temon, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

27.01.2022 16:50
Son dakika haber: OAC Dışişleri Bakanı Temon, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberler... Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon, Türkiye'nin sahip olduğu uzmanlık ve tecrübelerden faydalanmak istediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımız, stratejik bir ortaklıktır.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon, Türkiye'nin sahip olduğu uzmanlık ve tecrübelerden faydalanmak istediklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımız, stratejik bir ortaklıktır." dedi.

Temon, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Sıcak ve misafirperver yaklaşım sergileyen Çavuşoğlu'na teşekkür eden Temon, Türkiye'ye Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyareti yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

Temon, kendi zenginliklerini ön plana çıkarmayı hedefleyen bir ülke olduklarını ve tecrübe paylaşımına inandıklarını kaydederek, "Türkiye'nin sahip olduğu uzmanlık ve tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin tarihsel anlamda büyük bir imparatorluğu simgelediğini dile getiren Temon, "İradenizde istikrarlı davrandığınız için, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ve Afrika kıtasının yanında yer almış olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Temon, birlikte çalışabilecek pek çok farklı alanın bulunduğuna dikkati çekerek, ülkesinde altyapı, ham madde ve insan kaynağı zenginliği açısından olağanüstü bir kapasite bulunduğunu vurguladı.

OAC'nin bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatan Temon, ülkesinin kazanımlarını aktarmak istediklerini, bu yaklaşıma sahip kimselerle çalışmak gerektiğini belirtti.

"Sizin desteğinize ihtiyacımız var"

Temon, Ankara'ya gerçekleştirdikleri bu ilk ziyaretle geçen yaz başlatılan girişimleri "somutlaştırmak" istediklerinin altını çizerek, "Orta Afrika Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bir açılım gerçekleştirme imkanı tanımış oldunuz. Ben de her talebe olumlu cevap vermeye çalıştım. Biz de bugün burada hazır bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne ihtiyacımız olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin deneyimine ve tecrübesine ihtiyacımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bugüne kadar sergilemiş olduğu kazanımlarını aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Ticari ilişkilerde de çeşitli gelişim alanlarının mevcut olduğuna dikkati çeken Temon, enerji, altyapı ve eğitim alanlarında iş birliği alanlarının bulunduğunu ifade etti.

Temon, "Diplomatik, siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamında sizin desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü sizin gerekli deneyime ve uzmanlığa sahip olduğunuzu biliyoruz." dedi.

Türkiye'nin terörizmle mücadele konusundaki çalışmalarına destek verdiğini de kaydeden Temon, "Bu anlamda son derece kararlıyız. Terörizmi finanse eden, destekleyen ve ona el veren tüm kaynakları yok etmek istiyoruz. Biz de bu anlamda gerekli desteği size sergilemeye hazırız." şeklinde konuştu.

"Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Maarif Vakfını bekliyoruz"

Temon, kalkınma ve gelişim için eğitimin önemine vurgu yaparak, "Orta Afrika Cumhuriyeti'ne Maarif Vakfını bekliyoruz. Erkek ve kız çocuklarımızın iyi eğitilmesi için Maarif Vakfının katkılarını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin Afrika girişimi ve bu kıtaya yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Temon, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından yeniden heyetiyle birlikte bugün Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Bu, zirvenin de sonuçlarını derinleştirmeye çalıştığımızın göstergesi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımız, stratejik bir ortaklıktır." ifadesini kullandı.

Temon, söz konusu zirvenin "son derece başarılı sonuçlara" ulaştığına dikkati çekerek, "Biz de şu anda çalışıp bunları somutlaştırmak için burada bulunuyoruz. Şu anda daha detaylı olarak çeşitli iş birliği alanlarında yürütmemiz gereken çalışmaları belirliyoruz." dedi.

Öte yandan Temon, Türkiye ile OAC'nin gelecekte "örnek teşkil edecek" ve OAC'in kalkınmasına katkı sağlayacak iş birliğinde olduğunu söyledi.

Eğitim, iş, sanayi ve siyaset alanında çalışan ve çalışmak isteyen kadınları nasıl destekleyebileceklerine ilişkin soruya yanıt veren Temon, ülkesinde kadının yerinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Bir kadın olarak kendisinin önemli stratejik bir görevde olduğunu aktaran Temon, daha fazla kadını harekete geçirebileceklerini vurguladı.

Temon, ülkesinin genç bir nüfusa sahip olduğuna ve nüfusun yüzde 60'tan fazlasının kadın olduğuna dikkati çekerek, bu durumda kadına güvenilmesi gereken bir ülkede yaşadıklarını söyledi.

Hükümette 7 kadının olduğunu ifade eden Temon, "Geçmiş hükümette 8 kadın vardı. Savunma bakanımız da bir önceki hükümette kadındı. Halihazırda stratejik görevlerde, Çalışma Bakanlığında ve Konut Bakanlığında kadınların önemli görevlerde olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Temon, ülkesinde kadının aslında çok fazla temsil edildiğinin altını çizerek, "Benzer şekilde geçiş döneminde krizin yaşandığı 2012-2013 yıllarında bir kadın Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başına geçip ülkenin bu girdaptan çıkartıp yeniden anayasal düzene dönmesini sağladı." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği çalışmalarımız kapsamında da kadınlara daha fazla yer vermek istiyoruz"

OAC'de eşitlik kavramı konusunda sıkıntı çekmediklerini ifade eden Temon, kadınların kendi bilgi ve becerilerini ön plana koyma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını, yalnızca bazı güvenlik kaynaklı sıkıntıların olduğunu dile getirdi.

"Tüm çalışmalarımızda kadınlara her zaman önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği çalışmalarımız kapsamında da kadınlara daha fazla yer vermek istiyoruz." diyen Temon, Maarif Vakfının desteğiyle eğitim alanında destek ve yatırım beklediklerini kaydetti.

Temon, böylece kadınların daha iyi bir şekilde eğitilmelerini, daha iyi bir şekilde gelişmesine katkı sağlayabileceklerini belirterek, "Bir atasözümüz var, eğitimli bir erkek, eğitimli bir erkektir ancak eğitimli bir kadın, eğitilmiş bir toplum demektir. Buna dayanarak ilerlememiz gerekiyor. Ben de kadınlara destek veriyorum, kadınların kendi kabiliyetlerine ve kapasitelerine inanmalarını sağlıyorum. Harekete geçirme kapasitelerine güveniyorum." ifadelerine yer verdi.

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Türkiye Cumhuriyeti, Orta Afrika, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: OAC Dışişleri Bakanı Temon, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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