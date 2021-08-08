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Son dakika haber | Ödemiş'te gönüllüler orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı - Son Dakika

Son dakika haber | Ödemiş'te gönüllüler orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı

08.08.2021 10:12
Son dakika haber | Ödemiş'te gönüllüler orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İzmir'de Ödemiş Belediyesi öncülüğünde gönüllüler Gölcük'te çevreye atılan cam şişeleri ve atıkları topladı.

İzmir'de Ödemiş Belediyesi öncülüğünde gönüllüler Gölcük'te çevreye atılan cam şişeleri ve atıkları topladı.

Ödemiş Belediye Başkan Vekili Özay Kaptan, AA muhabirine ormanlık alanlara atılan atıkların yangınlara neden olduğuna dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Daha bilinçli davranılması gerektiğini kaydeden Kaptan, "Şu anda Türkiye'nin ciğerleri yanıyor, hepimizin ciğerleri yanıyor. O yüzden yol kenarında durup cam şişesini atmanın yangına sebebiyet verdiğini herkes biliyor." dedi.

Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Ateş de ormanları yaşatmanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydederek, ağaçlara sahip çıkılmasını istedi.

Etkinliğe katılan gönüllülerden 12 yaşındaki İlke Aynalı her orman yangınını duyunca ağladığını belirterek, "Orman yangınlarının olmasını istemiyorum. Bu yangınlara sebep olanların artık bundan vazgeçmelerini istiyorum." diye konuştu.

Gönüllüler, Gölcük gölündeki çöpleri de topladı.

Ödemiş Belediyesi, Gölcük, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ödemiş'te gönüllüler orman yangınlarına neden olabilecek atıkları topladı - Son Dakika


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