Son dakika haber... Ödemişli şapka ustası Abdullan Bilici hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan son şapka ustaları arasında gösterilen Abdullah Bilici, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan son şapka ustaları arasında gösterilen Abdullah Bilici, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Bilici'nin cenazesi, Büyükcamide kılınan cenaze namazından ardından Ahrandı mezarlığında toprağa verildi. Ödemiş Terziler Odası Başkanı Hüseyin Döner, AA muhabirine mesleğinin son ustaları arasında yer alan Abdullah Bilici'nin geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Döner, Bilici'nin 1960 yılından bu yana atölyesinde şapka ürettiğini ifade ederek, "Değerli zanaatkarımız ölmeden önce bile mesleğini büyük bir aşkla, sevgiyle sürdürüyordu. Türkiye'nin farklı illerine hatta yurt dışına sipariş üzerine özel şapkalar üretiyordu." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:53

Kaynak: AA

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