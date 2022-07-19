Son dakika haber! Odessa kentine roketli saldırı (1) - Son Dakika
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Son dakika haber! Odessa kentine roketli saldırı (1)

19.07.2022 10:11

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın Odessa kentine Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen roket saldırısı sonrası sivil yerleşim yerlerinde bulunan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

Ukrayna'nın Odessa kentine Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen roket saldırısı sonrası sivil yerleşim yerlerinde bulunan bazı binaların yıkıldığı görüldü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Odessa kentine roketli saldırı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Odessa kentine roketli saldırı (1) - Son Dakika
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