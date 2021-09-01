Son dakika haber: Ödüllü çocuk resimleri sergisi; 26 minik ressam yer alıyor - Son Dakika

Akasya, minik ressamların yaptığı eserlerden oluşan sergiye ev sahipliği yapacak. Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda dereceye giren eserler, 1 Eylül'den itibaren ilk kez İstanbul'da Akasya'da sergilenecek.

Bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nda derece giren minik ressamların eserleri İstanbul'da ilk kez Akasya'da sergilenecek. Akasya, ziyaretçileri, 26 minik ressamın yaptığı 'Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum' temalı resimlerden oluşan sergiyi 1 Eylül'den itibaren ziyaret edebilecekler.

SANATSAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

Sergi ile çocuklara doğa sevgisini aşılamayı, doğa ile ilgili farkındalık yaratmayı hedefleyen Akasya, minik ziyaretçilerinin sanatsal gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor. Sergiye katılan ziyaretçiler minik ressamların eserlerini incelerken resimlerin hikayelerini de görerek çocukların hayallerine ortak olacaklar. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycanlı çocukların da resimlerinin yer aldığı sergi 15 Eylül'e kadar görülebilecek.

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla bu yıl 40'ını kez düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması bu yıl, Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan'daki 6 – 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru alarak rekor kırdı. 40 yıl Jüri değerlendirmesinin ardından ödüle layık görülen 26 minik ressam, Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam'dan ödüllerini aldı.