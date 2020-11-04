Son dakika haber! Odun keserken düşen yaşlı çiftçi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Odun keserken düşen yaşlı çiftçi, hayatını kaybetti
04.11.2020 02:33
Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde testereyle odun keserken dengesini kaybeden Süleyman Eryılmaz (75), yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampole düşerek hayatını kaybetti.
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde testereyle odun keserken dengesini kaybeden Süleyman Eryılmaz (75), yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampole düşerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Keklikoğlu mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Süleyman Eryılmaz, testereyle odun kestiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edili. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eryılmaz'ın öldüğünü belirledi. Jandarmanın çalışmasının ardından Süleyman Eryılmaz'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Urla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Groningen formasıyla futbola geri dönen Arjen Robben, sakatlandı Ermenistan'a ağır darbe! Cephenin bazı bölgelerinde geri çekilme zorunda kaldı Viyana'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 113'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Osmaniye'de iki fabrika koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı