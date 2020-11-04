Son dakika haber! Odun keserken düşen yaşlı çiftçi, hayatını kaybetti - Son Dakika

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde testereyle odun keserken dengesini kaybeden Süleyman Eryılmaz (75), yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampole düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Keklikoğlu mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Süleyman Eryılmaz, testereyle odun kestiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edili. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eryılmaz'ın öldüğünü belirledi. Jandarmanın çalışmasının ardından Süleyman Eryılmaz'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.